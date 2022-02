Era la fine del 2019 quando le Processioni storiche di Mendrisio entrarono a far parte del Patrimonio immateriale dell’UNESCO. L’occasione per celebrare il riconoscimento insieme alla comunità e tra le vie del nucleo storico non c’è però mai stata. L’edizione 2020 e quella 2021 della manifestazione con tradizione pluricentenaria sono infatti state entrambe annullate a causa della pandemia. Così però non sarà per l’edizione 2022. Ora è sicuro, le Processioni storiche quest’anno ci saranno e si svolgeranno «nella forma più classica possibile - esordisce il presidente del comitato organizzatore Gabriele Ponti -. Questo è stato il nostro obiettivo sin dalla fine dello scorso anno e ora come ora le condizioni ci permettono di organizzare le due sfilate nella forma classica».

