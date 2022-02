A Mendrisio era molto noto. E molto amato. Perché le sue passioni lo hanno portato a rappresentare e sostenere realtà trasversali, dal mondo imprenditoriale (ha diretto la Plastifil SA per decenni), a quello artistico e culturale, a quello sportivo. Non per niente qualche anno fa il Municipio lo omaggiato per il suo impegno a favore della comunità.

Mario Snozzi aveva 96 anni (era nato nel 1925). Fino a pochi anni fa aveva guidato la Plastifil SA, azienda di Mendrisio di cui la sua famiglia è sempre stata alla testa fondata nel 1934 e specializzata nella lavorazione di articoli di ferro e acciaio inossidabile tecnologicamente innovativi. Dal 1980 al 2016 è anche stato presidente del Consiglio di amministrazione. Dopodiché fu nominato presidente onorario.

Distinzione comunale

Come scritto il suo apporto al Comune è stato riconosciuto anche dal Municipio. A Snozzi nel 2010 era stata conferita la distinzione comunale, riconoscimento con il quale ogni anno l’Esecutivo di Mendrisio omaggia un suo cittadino che si è particolarmente distinto per il suo agire. «Per il suo grandioso impegno e generosità profusi a favore della comunità di Mendrisio» era stata la giustificazione delle autorità comunali. Autorità comunali di cui aveva anche fatto parte, visto che è stato municipale per il PPD.

Tra le realtà a cui aveva dedicato tempo e passione spiccano il FC Mendrisio e ancor prima il Mendrisiostar, società per cui Snozzi era stato anche in prima linea quale membro di comitato. In ambito artistico e culturale merita una segnalazione il Coro Benedetto Marcello, di cui è stato presidente per molti anni. È inoltre stato vicepresidente del Consiglio di fondazione della Casa di riposo Quiete di Mendrisio.

Il funerale di Mario Snozzi si terrà giovedì 3 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Mendrisio.

