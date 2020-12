Cosa è successo è stato bene o male chiarito, grazie anche a ispezioni sul luogo dell’incendio a cui hanno partecipato rappresentanti del Cantone, del Comune, della polizia e titolari di terreno e attività. Ora bisognerà capire perché. E sarà l’inchiesta immediatamente avviata a doverlo stabilire. Un primo rapporto è però già stato stilato e ieri è stato analizzato dal Municipio di Mendrisio che durante la sua ultima seduta annuale ha discusso anche del rogo che ha coinvolto la PM Ecorecycling. «Sembra che i quantitativi di pneumatici stoccati dall’azienda rispettassero i limiti definiti dalla licenza edilizia, di circa 20.000 pneumatici», spiega il sindaco mendrisiense Samuele Cavadini. Ad andare in fumo tra sabato sera e domenica sono stati circa 5.000 pneumatici. «Anche tutta un’altra serie di misure che erano state imposte per motivi di sicurezza erano rispettate, ad esempio relative al modo di stoccare gli pneumatici e di dividere gli spazi».

Ma il tema è finito sul tavolo del Municipio soprattutto perché l’intenzione espressa sia dal sindaco sia dal capodicastero Sicurezza pubblica Samuel Maffi nelle ore che hanno seguito il rogo era stata quella di porre fine a questo tipo di attività in quel comparto (l’azienda si trova in via Campagna Adorna): due grossi incendi in quattro anni possono bastare. E in questo senso ieri il Municipio ha discusso delle possibilità «per tutelare il comparto», spiega ancora Cavadini. Dal profilo pianificatorio l’area consente lo stoccaggio, smaltimento e riciclaggio di pneumatici. L’Esecutivo ha quindi deciso di fare delle verifiche per stabilire quali siano i suoi margini di manovra e le sue opzioni.