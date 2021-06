Gli incentivi comunali concessi dalla città di Mendrisio per favorire le attività nei nuclei dei quartieri impongono una distinzione tra gli attori economici insediati nei centri e quelli in altre zone, più discoste, ma valutate strategiche. Un esempio fra tutti, citato dai consiglieri comunali Marco Battaglia e Monica Meroni (PPD e Verdi liberali) in un’interrogazione rivolta al Municipio sul tema della promozione economica, è quello della stazione ferroviaria. Si tratta di un’area «attualmente in rinnovamento, che con l’arrivo della SUPSI nel 2021, offre opportunità interessanti. C’è quindi da chiedersi se la concessione degli incentivi economici non debba essere estesa a tutto il territorio della Città di Mendrisio senza più fare una distinzione, che appare sempre meno giustificata, tra chi sceglie una zona del nucleo e chi decide di insediarsi in altre zone strategiche o nei quartieri», si legge nell’atto consiliare. A mente degli interroganti, sono «zone della città stanno crescendo in fretta, creando nuove opportunità economiche, ma dove non è possibile beneficiare di alcun incentivo economico poiché situate al di fuori dei nuclei».

Il suggerimento di Battaglia e Meroni è quindi di destinare i contributi finanziari «ai giovani (ad esempio con meno di 40 anni) che desiderano aprire la propria attività, magari rientrando a Mendrisio dopo gli studi o dopo aver svolto le prime esperienze lavorative. Il Comune potrebbe offrire dei prestiti rimborsabili a interesse zero per aiutare chi necessita del capitale minimo per la costituzione di una società (si pensi ad esempio ai 20'000 CHF di capitale necessario alla costituzione di una Sagl che per un giovane possono rappresentare una somma non facile da reperire)».

Nel documento si domanda inoltre al Municipio quante attività economiche hanno beneficiato dell’incentivo di insediamento, rispettivamente dell’incentivo per la decorazione delle vetrine, nel 2020 e 2021 (finora); come valuta il Municipio l’efficacia delle misure di promozione economica concesse finora? Se sta valutando nuove misure per la promozione economica e se prevede di estendere gli incentivi attuali o creare nuove misure per le attività economiche al di fuori delle zone del nucleo; se ha considerato l’utilizzo di misure destinate ai giovani come ad esempio la concessione di prestiti rimborsabili senza interesse per la costituzione di nuove società e a quanto ammontano gli aiuti economici concessi dall’Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio per l’insediamento di nuove attività economiche sul territorio della Città?

