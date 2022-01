Mendrisio vuole aggregarsi ma con l’alto distretto

Era il 2 dicembre scorso. Durante la riunione fra i Comuni del Basso Mendrisiotto potenzialmente interessati a un’aggregazione era stato deciso di inviare una lettera anche agli altri Comuni del distretto per conoscere le loro posizioni su un eventuale coinvolgimento nel progetto. «Allora questa opzione non fu preponderante ma è stato deciso comunque di esplorarla: non vorremmo che in futuro qualcuno ci chieda perché non sia stato considerato» ci aveva detto Marco Rizza, sindaco di Vacallo, Comune pilota in questa operazione.

La Città guarda a nord

La domanda che molti si ponevano allora era a sapere quale sarebbe stato l’atteggiamento della Città di Mendrisio, indiscusso polo regionale. E il suo parere era atteso anche da altri Comuni i quali hanno tentennato (o tentennano) prima di pronunciarsi...