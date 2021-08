Mendrisiotto terra di olivi ma il raccolto sarà scarso

Se a Gudo sono state identificate 592 piante, nella classifica seguono Coldrerio con 554, Mendrisio con 328 e Rancate con 300. Stiamo parlando del censimento delle piante d’olivo nella Svizzera italiana i cui risultati sono stati presentati negli scorsi giorni a Rancate in occasione dell’assemblea dell’Associazione amici dell’olivo. Questi dati evidenziano come il Mendrisiotto sia uno dei distretti dove questi alberi sono maggiormente diffusi. Il Sottoceneri – come ci conferma il presidente Claudio Premoli di Rancate – la fa da padrone in Ticino: Mendrisiotto e Luganese insieme contano il 71% delle piante a sud delle Alpi. In totale ne sono state contate 7.652 «ma certamente sono di più, forse addirittura 10.000 perché il censimento non ha raggiunto tutti i proprietari. Il patrimonio olivicolo...