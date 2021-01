Sono ufficialmente scattate le nuove restrizioni imposte mercoledì scorso dal Consiglio federale e valide fino alla fine di febbraio. Nello specifico, lo ricordiamo, il «mini lockdown» riguarda i negozi che non vendono beni di uso quotidiano, ci sarà l’obbligo generale del telelavoro e al massimo cinque persone per eventi privati.

Ed è proprio l’obbligo del telelavoro che sta facendo discutere in queste ore alle nostre latitudini. Se i ticinesi si aspettavano meno traffico sulle strade dovuto proprio a questa misura, sono rimasti delusi. Diverse segnalazioni mostrano come l’ingorgo sull’A2 in direzione nord all’altezza dello svincolo di Mendrisio questa mattina non sia sostanzialmente cambiato.