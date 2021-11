Un mercatino di Natale circoscritto e con un numero limitato di bancarelle a Mendrisio, e un mercatino che occuperà una superficie maggiore rispetto al solito e che si protrarrà per 7 giorni a Chiasso.

Nei due poli del Mendrisiotto sono state decise strategie molto diverse, quasi opposte, per quanto riguarda l’allestimento dell’evento che anticipa l’arrivo delle feste natalizie. Ad organizzare entrambe le manifestazioni è però lo stesso gruppo, vale a dire il comitato della Società dei commercianti del Mendrisiotto (SCM). Il suo presidente Carlo Coen ha quindi voluto spiegare i retroscena di queste proposte e delle scelte che le hanno influenzate.

Volontà condivisa

Sebbene diversi nella loro forma, i due mercatini natalizi di Mendrisio e Chiasso sono frutto di una volontà condivisa, quella di proporre momenti di svago natalizio e allegria malgrado il coronavirus, nel pieno rispetto delle restrizioni in vigore. «I due Municipi sono stati molto collaborativi, ci tengo a ringraziarli per come ci hanno aiutato a trovare un modo per proporre i mercatini malgrado la pandemia», ha premesso Coen.

Cambio di location in città

Le scelte fatte da Chiasso e Mendrisio sono però molto diverse, come anticipato. Il capoluogo ha optato per un evento più piccolo del solito e in un luogo diverso. Le bancarelle troveranno posto nel piazzale del Municipio e nell’area circostante il palazzo comunale il 4 dicembre, tra le 10 e le 18. «Le direttive cantonali accordano sostanzialmente due possibilità a chi decide di proporre un mercatino - ha ricordato Coen -. La prima è di permettere l’accesso solo a chi ha un certificato COVID valido, quindi di controllare le entrate e delimitare il perimetro della manifestazione. La seconda è di dare vita a un evento che duri almeno 5 giorni, in quel caso il certificato non è indispensabile».

Iscrizioni possibili

Chiasso ha optato per la seconda possibilità. Nella cittadina il mercatino durerà 7 giorni - l’8, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 dicembre, tra le 10 e le 18 - e si estenderà su una superficie più ampia del solito: non solo lungo corso San Gottardo ma anche nelle vie adiacenti. Non sarà controllato il certificato COVID (sarà indispensabile presentarlo solo negli angoli bar) e il perimetro non sarà recintato.

Il mercatino sarà quindi inaugurato, come da tradizione, il giorno dell’Immacolata 8 dicembre. Ma sarà anche riproposto i due venerdì e i due weekend successivi (il venerdì diventerà una sorta di estensione del mercato settimanale).

Per il 4 dicembre a Mendrisio e l’8 dicembre a Chiasso i posti sono quasi esauriti, per le altre giornate ci sono ancora diverse bancarelle disponibili. «Anche perché il mercatino dell’8 dicembre è confermato da tempo, mentre gli altri 6 giorni sono appena stati aggiunti». Chi desidera partecipare (o vuole informazioni) può scrivere a [email protected] o chiamare lo 079.596.05.16.

