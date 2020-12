«Mi è sembrato di avere un déjà vu», dice il capodicastero Sicurezza pubblica di Mendrisio Samuel Maffi. Lui, come altri colleghi di municipio, ieri sera sono accorsi nel luogo dell’incendio propagatosi negli spazi della PM Ecorecycling, ditta che ricicla pneumatici. Un déja vu perché, quattro anni fa, era successa più o meno la stessa cosa, nello stesso periodo: migliaia di copertoni in fiamme. Allora fu determinato il dolo (ma i colpevoli non furono mai rintracciati), mentre a questo giro è ancora troppo presto per accertare le cause del rogo (la scientifica è al lavoro da stamattina). Di certo c’è che per il municipale il vaso è colmo: «Personalmente questo mette la parola fine a questo tipo di attività nel comparto: indipendentemente dal fatto che si sia trattato di nuovo di dolo o di...