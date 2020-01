«Ho letto le notizie stamattina e sono subito andato da un garagista di fiducia per far controllare la mia auto. Ha inserito il numero di telaio nel computer e mi ha detto che era partita dalla Romania il 26 luglio del 2013. Io l’ho comprata nel marzo del 2015 e al momento della vendita mi avevano assicurato che era nuova e che era ancora in garanzia». Questa è una delle testimonianze che abbiamo raccolto tra i clienti del Gruppo Cadei.