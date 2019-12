Lunedì, presso il Municipio della cittadina di confine, il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni ha ricevuto e festeggiato Valentina Brunelli, la nuova Miss Ticino. È stata anche l’occasione per ricordare il lavoro svolto dall’associazione no profit «Victims of beauty - Silence Kills Dignity», che ha finalità di solidarietà sociale al fine di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale sulle donne, all’interno e fuori la famiglia approfondendo la ricerca, la riflessione e il dibattito sulla questione, attivando e gestendo di conseguenza azioni, eventi, progetti e servizi.