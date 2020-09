Misure più incisive per i migranti problematici

Quello che spera il Municipio è che possano essere introdotte misure che contribuiscano a far diminuire gli episodi. La volontà è di creare una sorta di effetto dissuasivo: «Chi crea problemi e si macchia di comportamenti incivili o addirittura illegali dovrebbe perdere la possibilità di restare ospite a Chiasso, non alla terza o quarta infrazione, ma al massimo alla seconda - prosegue Colombo-Regazzoni -. Oltralpe c’è un centro pensato proprio per ospitare chi infrange le regole». Un’altra richiesta contenuta nella missiva è legata alla possibilità da parte dei migranti di non trascorrere la notte al centro d’asilo. Chi non si presenta entro una certa ora infatti resta fuori: «Vorremmo essere informati se qualcuno passa la notte in giro per la città. Così da farlo sapere alla polizia che può avere un occhio di riguardo».