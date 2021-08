Mobilità migliore con le lezioni posticipate

Posticipare gli orari di inizio delle lezioni per sgravare treni e bus nelle ore di punta. In un Ticino sempre più orientato al trasporto pubblico questa possibilità rientra nel capitolo «nuove sfide». Ma se da un lato posticipare di mezz’ora l’inizio delle lezioni può sembrare un esercizio tutto sommato banale, dall’altra entrano in gioco tutta una serie di variabili molto complesse. Qualche mese fa, in piena seconda ondata, il DECS aveva deciso di posticipare di un’ora l’inizio mattutino delle lezioni per licei e la Commercio di Bellinzona a partire da lunedì 23 novembre. La misura era restata in vigore fino alla fine delle vacanze natalizie e aveva incassato non poche critiche, a conferma delle difficoltà di far combaciare tutti gli orari senza lasciare «scoperte» le regioni periferiche.

Ebbene, a distanza di otto mesi il Ticino torna a raccogliere questa sfida: FFS e SUPSI hanno dato il via ieri al progetto di posticipo degli orari di inizio delle lezioni alla nuova sede SUPSI di Mendrisio. L’obiettivo è di alleggerire i picchi della clientela negli orari di punta e di ottimizzare gli orari di arrivo delle linee TILO nella sede scolastica, adattando gli orari di inizio dei corsi. Più in dettaglio, la misura sarà in vigore dal 20 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno accademico 2021/2022: la nuova sede del Dipartimento ambiente e costruzioni e design posticiperà alle 9.05 gli orari di inizio e alle 16.45 gli orari di fine dei corsi. La misura, che interessa 500 studenti, rientra nel progetto nazionale denominato Smart Work & Gestione mobilità, lanciato dalle FFS nel 2018. Il progetto si prefigge di alleggerire i collegamenti della linea TILO S10 durante gli orari di punta. Come sottolineato dalla direttrice regionale FFS Regione Sud Roberta Cattaneo, «si tratta di una prima a livello ticinese, e segue il percorso tracciato nel 2016 dalla Scuola HSLU di Rotkreuz. Ora abbiamo un anno di tempo per veicolare questo messaggio».

L’auspicio è dunque che l’esempio di FFS e SUPSI possa prendere piede, magari estendendo il discorso agli orari dei negozi. Pur con la consapevolezza delle difficoltà legate a un cambio di orario scolastico. «Spesso si ha la sensazione che le soluzioni siano a portata di mano. In verità la modifica di un orario è un meccanismo complesso», ha evidenziato il direttore del DT Claudio Zali.

Il progetto è accompagnato anche da un’operazione di marketing territoriale: si tratta di un treno TILO, vestito con logo e colori della SUPSI, che dal 30 agosto circola sulle linee regionali ticinesi e lombarde per un periodo di un anno. Inoltre, al fine di mettere a disposizione sufficienti posti a sedere agli studenti interessati, il collegamento S10 in arrivo a Mendrisio da nord alle 08.57 è stato potenziato dal cambio orario del 5 aprile 2021, in concomitanza con la messa in esercizio completa della galleria di base del Monte Ceneri. «Questa collaborazione va oltre l’accordo stesso», ha ribadito il direttore della SUPSI Franco Gervasoni. «L’auspicio è che possa fungere da stimolo per usare maggiormente i mezzi pubblici»

