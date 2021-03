Molinari a Mendrisio? È polemica

Il Municipio di Lugano ha avviato la procedura di sfratto dall’ex Macello, allora perché non invitare i molinari a Mendrisio? L’idea - che per ora resta tale - è stata lanciata su Facebook dalla consigliera comunale del capoluogo Claudia Crivelli Barella (Verdi) e, in poche ore, ha provocato un polverone. Non solo sui social. Il gruppo Lega/UDC/UDF ha infatti prontamente diffuso un comunicato in cui si oppone drasticamente all’idea.