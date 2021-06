Tutto sommato il Comune di Chiasso ha retto finanziariamente l’urto delle conseguenze della pandemia. Il Consuntivo 2002 si è chiuso con un disavanzo di gestione di poco meno di 200.000 franchi a fronte di un avanzo preventivato di oltre 362.000 franchi. Alla presentazione dei conti, il sindaco Bruno Arrigoni si era detto complessivamente soddisfatto del risultato d’esercizio. Un sentimento fatto proprio anche dalla Commissione della gestione del Consiglio comunale che riconosce gli sforzi del Municipio e propone al plenum di approvare i conti. Ma nel documento all’attenzione dei membri del Legislativo non lesina critiche all’operato dell’Esecutivo, soprattutto in ottica futura.

Aliquota da monitorare

«Sicuramente la pandemia ha reso l’anno molto particolare ma nonostante ciò le maggiori entrate fiscali hanno permesso una gestione come quella attuale» affermano i commissari. Dai quali, dopo questa considerazione nel complesso positiva, arrivano le bacchettate: «Un moltiplicatore al 90% per una città finanziaria è un po’ preoccupante». A suo tempo il sindaco aveva affermato che ci sarebbe un certo margine per abbassarlo di qualche punto ma il momento economico dettato dalla pandemia, e soprattutto le sue conseguenze non ben identificabili, non consentono un simile azzardo. Ma per la Commissione della gestione «il moltiplicatore è un tema che deve sempre essere monitorato, ritenuto che si tratta di un aspetto sensibile per una città polo come Chiasso, unitamente ad altri fattori che ne determinano l’attrattività e rappresenta uno strumento politico che può essere considerato in termini di investimento a favore del Comune».

Ritardi nell’esecuzione di opere

E a proposito di investimenti i timori crescono: «Ma preoccupa anche molto il fatto che non siano stati fatti investimenti. La domanda è posta verso il futuro. Come faremo? Prima o poi questo problema sarà tangibile». In effetti l’onere netto al capitolo investimenti è stato di quasi 3,8 milioni di franchi, ben al di sotto dei 5,1 milioni indicati nel Preventivo 2020. Una spiegazione l’aveva data il sindaco Arrigoni: «È una somma un po’ bassa, dovuta principalmente a ritardi nell’esecuzione di alcune opere, prima fra tutte la sistemazione del Palapenz».

Strategie efficaci

Nel suo rapporto i commissari muovono però un altro rimprovero al Municipio: «La Commissione deve purtroppo rilevare nuovamente, nonostante gli innumerevoli richiami in questo senso, che il gettito fiscale viene sistematicamente sottovalutato per un importo ragguardevole, che non può più essere inquadrato nell’ambito di normali margini di stima prudenziali. Già si è detto che questo modo di procedere non permette al Municipio di delineare una strategia efficace a medio e lungo termine e l’impressione che se ne trae è piuttosto che tali sopravvenienze vadano a beneficio della gestione corrente e di spese in definitiva non in linea con il preventivo approvato».

Flussi con il Cantone

Una nota dolente messa in evidenza dalla Gestione – ma stavolta il Municipio non c’entra – riguarda i rapporti e i flussi fra Comune e Cantone. La speranza è che in futuro possano esserci favorevoli novità per le casse di Chiasso. Il riferimento va in particolare ai contributi per i costi dell’assistenza. Nella cittadina sono numerosi i residenti che beneficiano di questa forma di assistenza, più che in altre località del cantone. L’auspicio è che in futuro il Cantone si assuma i costi in questo settore in tutto il Ticino.

La critica

«È vero, siamo stati un po’ critici nei confronti del Municipio ma è stato un sentimento voluto, peraltro emerso da tutte le forze politiche presenti nella commissione» ci dice Claudio Schneeberger, presidente della Gestione. «Abbiamo proprio voluto mettere l’accento sul moltiplicatore alto, sugli scarsi investimenti e sulla sottovalutazione del gettito fiscale. Abbiamo insomma voluto fare in modo che l’Esecutivo si impegni per avere una visione della situazione nella nostra cittadina» ha aggiunto il nostro interlocutore.

