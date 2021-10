Momò, svizzeri in ritardo

Il Mendrisiotto è Ticino. È Svizzera. Lo diamo per scontato, ma non è per nulla sempre stato così. Un paio di virgole diverse nel grande libro della storia ed ecco che oggi forse il confine non sarebbe a Chiasso, ma ad Arzo, dove è stato per diversi anni. Quel che conta è che nell’autunno di esattamente 500 anni fa (ed è un anniversario di cui tra l’altro in molti sembrano essersi dimenticati) Mendrisio diventò - un po’ per caso - Svizzera. O meglio: Mendrisio giurò fedeltà ai confederati. Per capire cosa accadde in quel periodo e come si arrivò all’annessione abbiamo chiesto aiuto a un esperto: lo storico Marino Viganò.

Il ruolo del re di Francia

Punti di partenza sono la spedizione di Pavia del 1512, con gli assedi di Lugano e di Locarno, e la sconfitta confederata a Marignano del 1515, che...