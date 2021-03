Monte diventerà un villaggio modello. Lo ha deciso il Consiglio comunale di Castel San Pietro ma la scelta non è mai stata davvero in dubbio.

Ciò che è restato incerto sino all’ultimo è l’ammontare dell’investimento che sarà fatto per tramutare il paesino della Valle di Muggio – frazione di Castello – in un villaggio modello, a misura di anziano e all’insegna dell’intergenerazionaltà. Un milione (o poco meno) come proposto dal Municipio nel relativo messaggio, o la metà, come auspicato dalla Commissione della gestione. Per i commissari la realizzazione di solo una parte dei 12 interventi proposti dal Municipio basterebbe per «portare un reale beneficio alle persone anziane creando nuove aree di incontro e svago al fine di migliorare l’intergenerazionalità e creando nella bottega un punto di...