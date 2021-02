Monte Generoso: settimana prossima chiuso al traffico un tratto di strada

Il Municipio di Mendrisio ha comunicato in giornata che, a causa di lavori alla sovrastruttura ferroviaria e alla pavimentazione, un tratto di strada sul Monte Generoso resterà chiuso al traffico per due giorni, da lunedì 8 febbraio alle 8.00 a martedì 9 febbraio alle 17.00.

In particolare, i lavori consentiranno la sostituzione dapprima della sovrastruttura ferroviaria in Val della Giazza e in seguito della pavimentazione in prossimità del passaggio a livello.