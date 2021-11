L’Eulen Award è un prestigioso concorso nazionale che premia progetti innovativi che innalzano la qualità della vita delle persone anziane. Ebbene per la prima volta un progetto ticinese è stato gratificato con il raggiungimento del secondo premio. Stiamo parlando del programma di integrazione degli anziani a Monte, fortemente voluto da Castel San Pietro e per il quale sono state messe a disposizione centinaia di migliaia di franchi. La premiazione si è svolta proprio l’altro ieri a Berna. «È stato un riconoscimento importante per il nostro progetto che andrà a concretizzarsi all’inizio del 2022» ci dice Giorgio Cereghetti, municipale di riferimento.

Luoghi d’incontro

L’obiettivo del Comune di Castel San Pietro è di mettere al meglio in relazione gli abitanti della frazione di Monte con lo spazio....