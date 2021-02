Monte villaggio modello? «Solo se spendete la metà»

È un progetto innovativo. Una prima a livello nazionale che agevolerebbe la vita nella località di Monte, frazione di Castel San Pietro, trasformandola in un villaggio all’insegna dell’intergenerazionalità, a misura di anziano e in cui la vita comunitaria possa avere un ruolo preponderante. Le sue caratteristiche avanguardistiche e le sue peculiarità sociali - di cui vi abbiamo parlato il 13 gennaio - non sono però bastate a convincere i commissari della Gestione di Castel San Pietro. Dopo aver discusso il messaggio con la richiesta di un credito di un milione per il progetto, ne propongono una modifica sostanziale (attraverso un emendamento), portando la spesa a mezzo milione di franchi.

Il principio del messaggio non è messo in discussione: «La commissione condivide i principi espressi dal...