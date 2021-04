Non solo Monte, anche Morbio Superiore potrebbe presto diventare un villaggio modello. Forse poi altre località della Valle di Muggio seguiranno il loro esempio. Stiamo parlando dell’intenzione del Municipio di Breggia di mettere mano a luoghi strategici e centrali di Morbio Superiore creando zone (e occasioni) di incontro, svago e socializzazione che possano ottimizzare la vita comunitaria. E valorizzare l’intergenerazionalità. Quella che sta prendendo forma è ben più di un’idea. Il progetto è iniziato nel 2019 con una ricerca condotta in tutta la valle per capire come vivessero gli anziani e quale fosse la qualità della vita. Analizzati i risultati, i Comuni di Castel San Pietro e Breggia hanno deciso di tramutare la teoria in progetti concreti che migliorassero la qualità di vita e si concentrassero...