Mortale a Riva San Vitale, condannata la conducente

Era il 23 marzo 2018. L’asfalto era asciutto e il traffico scarso. Il semaforo del cantiere stradale in zona Batüda a Riva San Vitale era rosso. In coda alla colonna in attesa c’erano due moto con in sella marito e moglie parigini. Improvvisamente arriva una vettura che noncurante delle segnalazioni del cantiere li tampona: la motociclista se la cava con contusioni multiple, suo marito di 51 anni invece muore qualche ora dopo all’ospedale. Il triste episodio è stato rievocato nell’aula penale di Lugano in occasione del processo alla donna al volante della vettura tamponatrice. La bulgara di 30 anni è stata condannata a 3 anni, di cui 6 mesi da espiare per omicidio colposo, ripetuta infrazione alla legge sulla circolazione stradale, guida in stato inattitudine e guida senza patente dalla Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Amos Pagnamenta.

Lei non era presente in aula. Probabilmente non si trova neppure in Svizzera. Ma il processo si è svolto lo stesso perché – anche secondo il parere del difensore Stefano Marinetti – difficilmente si presenterebbe anche a una seconda chiamata in aula.

Droga, velocità e distanze

La Corte ha così optato per una pena più elevata rispetto alla richiesta della procuratrice pubblica Margherita Lanzillo (30 mesi, di cui 6 da espiare). Nella requisitoria quest’ultima ha spiegato come la conducente dell’auto fosse alla guida risultando positiva alla marijuana, abbia circolato a un’inadeguata velocità di circa 70 chilometri orari e soprattutto non abbia frenato tempestivamente all’avvicinarsi del cantiere.

Nel pronunciare la sentenza il giudice Pagnamenta ha insistito su come la donna non abbia adeguato la velocità e mantenuto le distanze e per questo non è riuscita a evitare il tamponamento. Ha rimarcato poi il fatto che abbia scattato dei selfie mentre guidava poco prima dell’incidente e che abbia circolato con la sua patente bulgara pur sapendo che da noi non era valida. Ha quindi commesso «una colpa grave». A mente della Corte ha violato molteplici norme della circolazione stradale e ogni dovere di prudenza. Ha tentato di trovare scuse e ha palesemente mentito dicendo che era l’auto a non aver frenato bene e di aver tenuto regolarmente le distanze.

Il difensore si è battuto per una pena di 16 mesi sospesa. Prima di lui si sono espressi gli accusatori privati Daniele Meier e Ergin Cimen che hanno sottolineato il dolore provocato dalla morte del motociclista ai famigliari, in particolare alla moglie peraltro presente in aula.

