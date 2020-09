Avrebbe riportato ferite apparentemente non gravi il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via Oldelli a Mendrisio. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente, che circolava a bordo di una moto immatricolata in Ticino, è entrato in collisione con una Suzuki anch’essa immatricolata in Ticino. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Borromini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime al ferito, in seguito trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale della Beata Vergine. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.