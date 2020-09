«Il Mendrisiotto è fortunato ad avere queste cinque istituzioni così diverse e così speciali. Questo rappresenta una grande ricchezza». Sono le parole di Gianna Mina, direttrice del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto ad aver annunciato oggi la nascita della rete dei Museo d’arte del Mendrisiotto. Una rete di cui sono tutti entusiasti. I direttori delle cinque istituzioni momò - oltre al museo di Ligornetto, il m.a.x museo di Chiasso, il Museo d’Arte di Mendrisio, la Pinacoteca Züst di Rancate e il Teatro dell’architettura di Mendrisio - non lo hanno nascosto nel corso della conferenza stampa di presentazione organizzata allo Spazio Officina di Chiasso: «Questo progetto ha avuto una gestazione lunga ma vissuta con entusiasmo - sono state le parole della padrona di casa Nicoletta Ossanna Cavadini -, fare rete è la via del futuro e significa anche creare un network di competenze complementari». «Questo è un territorio ricco, da valorizzare - le ha fatto eco Mariangela Agliati Ruggia, direttrice della Pinacoteca Züst - poterci coordinare ancora meglio è molto utile».

Queste volontà si sono già concretizzate in alcune iniziative. La prima è la creazione di un logo dedicato e un sito web (www.museidartemendrisiotto.ch), che raccoglie in un unico portale le informazioni riguardanti tutti i musei. Un elemento centrale di questo sito - ha sottolineato la coordinatrice della rete Tizulu Maeda - è l’agenda comune. È stata inoltre creata una carta MAM. La tessera sarà consegnata all’acquisto di un biglietto d’entrata in una delle istituzioni, e darà la possibilità di beneficiare di uno sconto in uno degli altri musei.