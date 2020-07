La prima risposta, giunta a fine 2019, era stata possibilista. La seconda però non lascia spazio alle interpretazioni e per chi sognava l’inserimento di una piscina coperta (di 50 metri) nel comparto del liceo di Mendrisio è stata una doccia – in questo caso si potrebbe dire un bagno – gelida.

Il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha risposto alla lettera dei 16 Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio in cui si caldeggiava l’inglobamento nel progetto per il rinnovo del Centro studi di Mendrisio – che vedrà la rivoluzione della zona del liceo –, di una piscina coperta, svincolandosi di fatto dalla possibilità di modificare il disegno. «Nella lettera il Governo spiega sostanzialmente che non vogliono ritardi con il masterplan del comparto del liceo e che quindi, se vogliamo una piscina, dobbiamo...