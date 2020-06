Potrebbe esserci anche un ticinese nell’elenco delle 22 persone finite in manette a seguito della maxi operazione scattata questa mattina tra il Comasco e la Brianza perché ritenute vicine alla famiglia vibonese «Cristello» e legati alla Locale dell’Ndrangheta attiva in Brianza e in via di espansione in Germania, Spagna e Svizzera.