Era visto come un esperimento rischioso, ma è stato un successo. Il Comitato direttivo del carnevale Nebiopoli è decisamente soddisfatto dell’esito del party lanciato per la sera di sabato 25 settembre. «La chiusura era prevista per le 02.00 ma già alla 01.00 avevamo venduto tutto quello che avevamo», si legge in un comunicato stampa.