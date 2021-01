Oltre alle proiezioni sugli edifici di piazza Indipendenza e piazza del Municipio a Chiasso, possibili grazie ad AGE e al permesso ricevuto dall’Esecutivo cittadino, Nebiopoli marca presenza anche nelle case dei momò. Arriva infatti il «Pacco Momò», a sostegno del commercio locale. «Il Pacco Momò - scrive il comitato in una nota stampa - contiene lo spirito di tutto il Mendrisiotto ed è la dimostrazione che l’unione fa la forza. La nostra regione, ha voglia di riscatto. Lo scorso anno questa volontà era fortemente emersa con il rilancio del Nebiopoli, e la fantasia non poteva di certo fermarsi nel 2021».

Non è tutto: ci sarà anche una sorpresa: solamente in uno die pacchi sarà inserito un biglietto d’oro, il fortunato che lo troverà si aggiudicherà un monopattino elettrico del valore di 400 franchi.

Le iniziative non sono però concluse: il comitato organizzatore ha pure pensato a un concorso rivolto agli amanti del carnevale: basterà scattare un selfie da caricare sui social, taggando il carnevale Nebiopoli. «Meglio se vestiti da carnevale e con i mano prodotti locali, magari quelli dei nostri fornitori. Chi avrà comandato il pacco sarà avvantaggiato avendo già molto materiale. La foto più originale si aggiudicherà un Ipad di ultima generazione», si legge nel comunicato stampa. «Tutte le modalità in relazione al concorso si troveranno sui canali social e sul sito internet. Occorrerà aggiornarsi costantemente sulle nostre iniziative nelle prossime due settimane, lo avevamo detto, abbiamo ancora idee da presentare nei prossimi giorni», promettono gli organizzatori.

Per i selfie, non vanno dimenticate le proiezioni sugli edifici della cittadina, in piazza Indipendenza e piazza del Municipio, volute per marcare la presenza del carnevale anche nel 2021, in assenza di cortei, villaggi ed eventi. Anche lì, davanti alle luci proiettate sui palazzi chiassesi, si potranno scattare foto e selfie da caricare sui social.