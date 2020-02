C’è chi vive letteralmente per il carnevale (girandoseli tutti in Ticino, perfino quelli estivi) e chi invece in queste settimane si chiude in casa con i tappi nelle orecchie per paura di imbattersi nel suono delle guggen. Il carnevale divide. Chi lo ama e chi lo odia. Ma di fronte a una storia come quella di Nebiopoli, e del suo rilancio, è abbastanza difficile restare indifferenti. «Mi sembra di assistere a un tentativo di riscatto della nostra regione». A parlare è Alessandro Gazzani, presidente del comitato organizzatore. Un tentativo di conservare e salvaguardare una tradizione che caratterizza da decenni Chiasso e l’intero Mendrisiotto e che negli ultimi anni, per vari motivi, ha fatto fatica. Tanto che c’è chi ha temuto, a un certo punto, cheprima o poi gli organizzatori avrebbero gettato la spugna. Non lo hanno fatto. Si sono anzi rimboccati le maniche e spremuti le meningi alla ricerca di nuove formule, per esempio quella di anticipare di due settimane l’evento. E pare abbiano avuto successo. Questa sera - con la consegna delle chiavi - l’edizione 2020 di Nebiopoli è partita ufficialmente, ma già si possono fare dei bilanci. «Dobbiamo davvero ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando - ci spiega Gazzani - e sono davvero moltissimi. Abbiamo la posta elettronica piena di messaggi di persone che si offronto per darci una mano. Tutti chiaramente gratuitamente visto che l’intera festa è organizzata su base volontaria». I volontari, appunto, che quest’anno si sono fatti avanti senza indugi. «È almeno 15 anni che non riuscivamo a trovarli con due settimane di anticipo. E tenete presente che per il corteo ci vogliono almeno 120 persone».