Sarà un Nebiopoli light, ma non per questo meno coinvolgente quello che sarà organizzato a Chiasso alla fine di questo mese. Anzi, forse coinvolgente lo sarà anche di più del solito. Il comitato organizzatore si sta infatti concentrando proprio su questo aspetto. Il risultato è un invito trasmesso nelle scorse ore a tutti i bar presenti nel centro di Chiasso.

E così sarà, il centro di Chiasso tra il 25 e il 27 febbraio accoglierà un carnevale all’aperto. Il programma è ancora de definire nei dettagli ma, anche insieme ai vari rioni, si organizzeranno pranzi e cene da asporto e momenti conviviali e musicali con le guggen. Questo non è però tutto, come ci conferma il presidente Alessandro Gazzani, perché si vorrebbe proporre qualcosa per coinvolgere maggiormente la cittadina e aiutare anche chi è attivo in centro. Per usare due anglicismi, un carnevale light e vintage, da festeggiare anche nei bar come accadeva un tempo.