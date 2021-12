Nebiopoli ha deciso di continuare con la pianificazione dell’edizione 2022. Lo comunicano gli organizzatori del carnevale in una nota, spiegando comunque «di essere pronti a dire stop in qualsiasi momento». Il termine ultimo per non subire importanti danni economici sarà nelle ultime due settimane di gennaio. «Il messaggio di Nebiopoli - scrivono - deve essere un messaggio di speranza e ripartenza, ma in nessun caso un messaggio di carnevale a tutti i costi».