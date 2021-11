Il Rabadan «tradizionale» non si farà. Una decisione che da Chiasso è compresa. Nebiopoli, invece, si farà, con serate al Villaggio Nebiopoli, il corteo mascherato a circuito chiuso, il corteo dei bambini e quello in notturna delle Guggen. Tutto, chiaramente, secondo il piano di protezione COVID presentato alle autorità. Ma, chiarisce il presidente del carnevale, «siamo pronti a interrompere in qualsiasi momento le attività nel caso di peggioramento della situazione pandemica». Con una situazione stabile, «riteniamo che le regole dettate permettano lo svolgimento di un grande evento».

L’assenza del corteo Rabadan mette però in forte discussione i lavori di costruzione di carri e gruppi. Ecco, pertanto, che al mondo del carnevale viene consigliato «di fare rapidamente una valutazione della situazione e di contattare con urgenza il Nebiopoli nel caso di interessamento ad aderire ai cortei», come pure di «non investire troppi soldi in progetti e costruzioni». «Sarà il carnevale delle idee e del “riciclo” - sottolinea il presidente Alessandro Gazzani -, usate quello che avete in magazzino o vecchi pezzi e adottate un profilo semplice».

Il Nebiopoli ha formulato esplicita richiesta al Gruppo Grandi Eventi ed al Consiglio di Stato in merito alla necessità di ricevere degli aggiornamenti con cadenza regolare (almeno ogni 20 giorni) in relazione all’evoluzione della situazione pandemica. Esistono tre scenari: A) la situazione epidemiologica non peggiora e quindi la manifestazione si terrà come annunciato; B) la situazione epidemiologica peggiora al punto da dover trovare soluzioni alternative (si analizza lo scenario di corteo svolto fuori dalla città e anche di villaggio svolto fuori dalla città – zona quartiere Via Soldini); C) la situazione epidemiologica peggiora e la manifestazione (o parte di essa) viene annullata.

