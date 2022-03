Negozianti in pausa pranzo

«Scusi perché siete chiusi sul mezzogiorno?». «Perché dovremmo tenere aperto se non c’è in giro nessuno?». È una breve conversazione che abbiamo avuto venerdì con un commerciante del borgo a ridosso dell’ora di pranzo, pochi attimi prima che inserisse la chiave nella serratura e che chiudesse il negozio. Facendo un giro tra le vie del capoluogo momò (partendo da corso Bello fino alla fine di via Stella passando anche per piazzale alla Valle) abbiamo contato tre negozi aperti (il numero aumenta leggermente se aggiungiamo quattro esercizi in attività tra parrucchieri e centri estetici) su un totale di oltre una trentina di commerci presenti. Una situazione pressoché identica a quella vissuta a Chiasso poco dopo le 13, quando abbiamo fatto la stessa operazione in corso San Gottardo. I negozi aperti...