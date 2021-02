Il gruppo Per Vacallo-PPD & Indipendenti è preoccupato per la situazione dell’area boschiva che sovrasta la zona edificata di Vacallo e che si estende fino alle pendici del Monte Bisbino, toccando i comuni di Morbio Inferiore e Breggia. Su questa base ha presentato un’interrogazione al Municipio.

Il gruppo esprime gravi perplessità sugli interventi che sono in atto dopo la devastante tempesta dello scorso 2 e 3 ottobre e chiede che l’Esecutivo faccia una puntuale comunicazione alla popolazione sui grandi lavori in corso nel bosco «che stanno generando incertezze e preoccupazioni, di fronte a quella che dovrebbe essere una preziosa e irrinunciabile opportunità per ridare il giusto ruolo alle nostre zone boschive, rivalutandole, mantenendole vive e pulite, proteggendole e rendendole fruibili alla cittadinanza».

Il gruppo aggiunge che «ai cittadini di Vacallo sta particolarmente a cuore il ruolo del bosco in un territorio sempre più urbanizzato, al fine di preservarlo come spazio vitale per la popolazione e per le generazioni future, e per questo si chiedono obiettivi, criteri, utilità e modalità degli attuali interventi forestali e soprattutto su come si presenterà il bosco in futuro».

Meglio attendere

Il Municipio sinora ha messo in sicurezza le aree colpite e a rischio, ripristinando gli impianti danneggiati, mentre è previsto un progetto selvicolturale definitivo richiesto allo studio Fürst & Associati di Balerna per la sistemazione di tutta l‘area boschiva. Il gruppo si domanda quindi se non varrebbe la pena attendere la consegna del progetto selvicolturale definitivo per procedere con uno schema d’intervento organico, coerente e lungimirante.

«Desolante terreno brullo»

Stando agli interroganti, invece, «nel bosco sono già in atto grandi lavori con un ampio e fragoroso utilizzo di mezzi pesanti, ruspe, trattori, escavatori, elicotteri, motoseghe e si assiste al disboscamento di ampie zone, con il taglio di vegetazione e alberi ad alto fusto, indipendentemente se abbattuti dalla tempesta, soltanto inclinati o rimasti in piedi. Perfino il sottobosco con le sue piante più piccole, costituenti il bosco del futuro, è stato parzialmente distrutto. Il risultato, finora, è un desolante terreno brullo, e danneggiamenti a strade e sentieri».

A fronte di questa situazione, il Gruppo Per Vacallo-PPD & Indipendenti chiede lumi sul tema complessivo del bosco, dei lavori in corso e delle prospettive di un suo utilizzo in senso ecologico, sostenibile e come spazio vitale per la popolazione e per l’intero comprensorio.

