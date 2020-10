Un luogo misterioso, associato a un personaggio controverso vissuto nel Seicento detto «il Mago di Cantone», oggi parzialmente crollato e utilizzato quale deposito, potrebbe presto tornare all’antico splendore. Stiamo parlando del nucleo rurale in territorio di Rancate noto come Castello di Cantone, che in futuro potrebbe diventare un punto di riferimento per il mondo vitivinicolo.

Il primo passo

Le basi per concretizzare questo ambizioso disegno sono in pubblicazione da ieri a Mendrisio e hanno la forma di una domanda di costruzione per un Piano di quartiere (la richiesta edilizia è consultabile fino al 30 ottobre). Un passo necessario per porre le premesse per un’edificazione integrata nel paesaggio in modo ordinato e armonioso».

Ricostruzione di quanto non c’è più, ristrutturazione e valorizzazione...