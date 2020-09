Nel dopo lockdown meno auto ma più code

In queste settimane sono state tante le segnalazioni, sui social o direttamente in redazione, di automobilisti che lamentano un traffico insostenibile sull’A2, in particolare tra Chiasso e Lugano, nel periodo successivo al lockdown. Ma è davvero così? Per scoprirlo abbiamo percorso il tratto «incriminato», cronometrando il tempo di percorrenza e comparandolo al tempo registrato lo scorso 20 febbraio, proprio pochi giorni prima dell’inizio dell’emergenza coronavirus, quando avevamo provato a scoprire se fosse più conveniente prendere il treno piuttosto che l’automobile nelle ore di punta per recarsi a lavoro.

In effetti, sembrerebbe che i lettori non abbiano tutti i torti: partendo alla stessa ora, dalla stazione di Chiasso a quella di Lugano ci abbiamo messo infatti 56 minuti, rispetto ai 43 di sette mesi fa (il resoconto nel video qui sotto). Ma siccome una sola rilevazione potrebbe non essere particolarmente attendibile, abbiamo voluto analizzare i dati a disposizione per avere un quadro più dettagliato.

Coronavirus e treni

La spiegazione che all’inizio sembrava più plausibile per giustificare un aumento del tempo di percorrenza era quella dei frontalieri (e ovviamente anche dei ticinesi) che, intimoriti dal sensibile aumento delle infezioni da coronavirus in Lombardia e dal rischio di una seconda ondata, stessero cominciando a muoversi con i veicoli privati anziché usare i mezzi pubblici, aumentando la congestione sulle strade cantonali. Una tesi che sembra corredata anche dai dati forniti dalle FFS, che nelle ultime settimane indicano a livello nazionale un calo dell’occupazione dei convogli dal 25,8% al 20,4% rispetto al periodo precedente il lockdown, sebbene la situazione si stia lentamente ripristinando con un lento ma costante aumento dei passeggeri a bordo dei treni elvetici.

Auto in calo

Nonostante non siano ancora disponibili le rilevazioni di febbraio 2020, le statistiche dell’Ufficio federale delle strade (Ustra) smentirebbero comunque la correlazione tra la diminuzione dei passeggeri e l’aumento di traffico nel periodo post Covid: anzi, nei primi 20 giorni di settembre il volume delle automobili di passaggio a Chiasso Brogeda sarebbe infatti addirittura diminuito a 1.053.737 unità tra automobili e camion, un dato inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno dell’8,8%.

Meno passeggeri sui treni e meno automobili in strada, dunque. Com’è quindi possibile che ci abbiamo messo quasi un quarto d’ora in più per percorrere 27 chilometri? Verrebbe da pensare che, il giorno in cui ci siamo messi in strada per calcolare i tempi di percorrenza, siamo stati particolarmente sfortunati.

Scorrimento lento

A sorprenderci e levarci un po’ di dubbi però sono i rilevamenti di TomTom: secondo le statistiche di una delle più importanti società mondiali nella produzione di sistemi di navigazione satellitare e che da anni analizza la situazione del traffico anche a livello locale, sempre considerando i primi 20 giorni del mese in corso, la congestione del traffico a Lugano è aumentata del 22,6% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tante cause, un effetto

Un dato in forte contraddizione con la diminuzione del volume di traffico ma che spiegherebbe, perlomeno in parte, l’aumento del tempo impiegato per arrivare da Chiasso a Lugano. Tra i fattori che possono determinare i rallentamenti, l’evoluzione dei lavori sul cantiere tra il portale nord della galleria Melide-Grancia e il portale sud della galleria di Gentilino. Secondo il Touring Club Svizzero, anche il comportamento alla guida degli automobilisti può essere un fattore determinante: l’atteggiamento scorretto di una sola persona può infatti creare un effetto domino con sensibili conseguenze per tutto il traffico.

In questi casi le segnalazioni ricevute dal TCS rimangono comunque sporadiche e potrebbero essere in parte conseguenza della riabitudine a una routine, come può essere quella di rimanere incolonnati lungo la strada per andare a lavoro, che spesso è causa di nervosismi che rischiano di sfociare in una certa aggressività al volante. Ma, in fondo, anche questi aspetti più negativi di una ritrovata quotidianità fanno necessariamente parte del nostro ritorno alla normalità.

