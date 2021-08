Chi di voi ha avuto modo di frequentare una casa per anziani avrà certamente notato degli ospiti soli, senza parenti che li venissero a trovare. Una situazione di estrema solitudine che genera molta tristezza. Magari se qualcuno tendesse loro una mano, anche se non un parente, andandoli a trovare ogni tanto e facendo loro dei regali, si potrebbero instaurare legami intergenerazionali che possano durare nel tempo. È questo l’obiettivo del progetto «Nipoti si diventa» che dal Mendrisiotto vuol spiccare il volo verso l’intero cantone. In sintesi, da una parte anziani che non hanno nipoti e dall’altra «nipoti» che non hanno nonni.

Un successo all’estero

L’idea è nata da Katarina Neumann di Rancate ma di origine ceca. A lei si sono presto affiancate Laura Chiesa di Mendrisio e Lalitha Delparente di Pedrinate. «Tutto nasce a Praga dove ho sentito per la prima volta parlare di questo progetto promosso dalla Radio nazionale. L’idea consiste nel dare la possibilità a più persone di esaudire il desiderio di alcuni anziani ospiti nelle case di riposo. L’esperienza di donatrice mi ha entusiasmata e a distanza di qualche anno ho trovato un’associazione in Italia che aderisse al progetto e lo rendesse reale. Le tre edizioni svolte in Italia hanno riscosso un notevole successo e visto che mi sono trasferita in Svizzera ho così pensato di poterlo proporre anche in Ticino» afferma Neumann. Per fare qualche esempio, c’è chi ha accompagnato un anziano in un volo panoramico e chi lo ha portato fuori a cena per un buon piatto di coniglio con polenta.

«Sapere che qualcuno ha pensato a loro, ha dedicato del tempo e delle risorse per regalare loro un momento di felicità, li farà sentire più integrati e meno soli. Il progetto è una grande opportunità anche per i donatori, i “nipoti”, che ricevono la gioia di poter realizzare qualcosa di speciale per qualcuno» aggiunge la nostra interlocutrice.

Il lancio del progetto è previsto per il Natale 2021. Attraverso la pubblicazione dei desideri degli anziani su un apposito sito internet, ognuno potrà cercare di farli diventare realtà. «Grazie a questa occasione ci auguriamo si instauri un legame di familiarità tra ospite e donatore che resti un punto di riferimento col passare del tempo» aggiunge Neumann. Sulla base delle esperienza in Italia, si spera di poter soddisfare 1.860 regali di Natale.

Il lavoro non manca

Le ideatrici del progetto entro settembre si occuperanno del perfezionamento del sito internet, della parte grafica e di quella di programmazione, in modo che sia tutto perfettamente funzionante. In settembre e ottobre cercheranno di coinvolgere il maggior numero di strutture per anziani, inviando una documentazione e un formulario o andando a presentare il progetto personalmente.

Una volta confermata la partecipazione delle singole strutture, si tratterà di valutare quanti e quali ospiti coinvolgere e infine raccogliere i loro desideri. In ottobre i responsabili delle strutture inseriranno in autonomia i desideri dei loro ospiti. All’inizio di novembre, il sito sarà pronto con il maggior numero dei desideri inseriti e inizierà la promozione attraverso i canali social e la stampa.

La colletta

Il progetto – che gode del sostegno dell’Ente regionale dello sviluppo del Mendrisiotto – è presente sulla piattaforma crowdfunding www.progettiamo.ch. I fondi raccolti serviranno più che altro per le spese di realizzazione del sito e di gestione generale. Altri informazioni su www.nipotisidiventa.ch.

