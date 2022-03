Nella futura piazza del Ponte comanderanno i pedoni

La futura piazza del Ponte, anzi di tutto il comparto in cui si inserisce, dovrà essere il regno dei pedoni. Oppure, detto usando le parole del Municipio di Mendrisio, «il rapporto tra lo spazio dedicato all’automobile e quello dedicato al pedone dovrà essere rivalutato in favore di quest’ultimo».

L’Esecutivo del capoluogo ha spiegato la sua strategia per quanto riguarda la piazza (priva del palazzo ex Jelmoli) in una risposta fresca di stampa fornita ai consiglieri comunali della Lista civica per Mendrisio Tiziano Fontana e Antonia Bremer. «È dal 25 settembre 2016 che la popolazione, condividendo gli argomenti del comitato referendario, ha votato contro la variante pianificatoria municipale» e attende novità sul futuro dell’area, si leggeva nell’interrogazione inoltrata dai due. Un testo in...