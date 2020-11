Il macchinario che sarebbe stato spostato dall’OBV all’ospedale di Bellinzona è il «CPAP (Continuos Positive Airway Pressure) che serve per ventilare in maniera automatica i neonati e permette di tenere aperti gli alveoli di chi ha difficoltà a respirare dopo la nascita», si spiega nel testo. Si utilizza quindi in caso di distress respiratorio.

«Sembra che le ragioni di questa scelta siano legate al fatto che in caso di distress respiratorio i bambini, sulla base di procedure interne, vengono trasferiti a Bellinzona», scrivono i tre granconsiglieri, che poi esternano i loro timori: «Il reparto di neonatologia dell’OBV, lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo, è da sempre un fiore all’occhiello del nosocomio momò, questo grazie anche alla capacità di gestire le prime ore di difficoltà del neonato senza la necessità di trasferirlo. La perdita di questa competenza in materia di distress respiratorio – e dei relativi strumenti per utilizzarla – sembra costituire una scelta di indebolire il reparto neonatologia dell’OBV, già oggetto in passato di maldestri tentativi di indebolimento o addirittura chiusura».