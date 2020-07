Niente pesciolini quest’anno a Brusino Arsizio

«Ci abbiamo sperato fino all’ultimo, - dice Verdaglia - ma alla fine abbiamo dovuto rinunciare» Il dispiacere è molto, anche perché questa sarebbe stata la prima edizione della Sagra con il Comitato rinnovato lo scorso novembre. «Siamo un Comitato giovane - continua il nostro interlocutore - e quest’anno puntavamo a rinnovare la manifestazione portando qualcosa di nuovo, come l’introduzione del momento dell’aperitivo, anche per allargare il pubblico e attirare più giovani. Il tutto restando fedeli alla tradizione della cucina del nostro pesce di lago».

Arrivederci al 2021, quindi? Sì e no. Come spiega il presidente del Comitato, «stiamo valutando la possibilità di mantenere un momento di aggregazione in paese con l’organizzazione, tra agosto e settembre, di una sorta di piccola sagra dedicata esclusivamente agli abitanti di Brusino Arsizio. Tutto dipenderà però dall’evolversi della situazione legata al virus». Mentre per la prima edizione della Sagra vera e propria organizzata dal nuovo Comitato si dovrà attendere l’anno prossimo.