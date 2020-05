Pur avendo «ben compreso» i motivi della temporanea riorganizzazione dell’assetto ospedaliero (riconducibile all’emergenza sanitaria), l’AlternativA «non capisce per quale motivo i reparti spostati temporaneamente a Lugano non debbano fare rientro a casa».

«Cogliere l’emergenza COVID-19 – di cui nessuno mette in discussione la buona gestione nella fase più drammatica e acuta – per procedere a ristrutturazioni così importanti ci pare insensato», si legge ancora nella nota. Si tratterebbe di «un attacco alla medicina di prossimità in un momento in cui è assolutamente necessaria». Inoltre, l’iniziativa popolare «Giù le mani dagli ospedali», lanciata dall’MPS, era stata respinta «per un pelo». Con essa si chiedeva di «garantire nei quattro ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio reparti di medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia, ostetricia e terapia intensiva».