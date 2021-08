La costruzione di 17 villette con autorimessa accanto a una zona naturalistica dev’essere impedita. È quanto ritengono gli oppositori al progetto edilizio ancora in consultazione all’Ufficio tecnico di Novazzano.

Come ci confermano dalla cancelleria comunale, si tratta di un’opposizione multipla, cioè firmata da tutti gli abitanti di via Lischee, una decina di proprietari di case.

Gli oppositori, come spiegano in una nota, non negano che l’area dove sono previste le villette sia una zona edificabile «ma è a ridosso della Valle della Motta a Novazzano, non tenendo assolutamente conto del valore naturalistico del sito». Aggiungono che il progetto «non rispetterebbe alcuni parametri dì edificabilità» e «andrebbe a compromettere il perimetro confinante con il paesaggio del Parco Valle della Motta, oltre ad avere un impatto importante a livello urbanistico».

Problemi di viabilità

Gli abitanti sono pure preoccupati per le infrastrutture d’accesso delle 17 abitazione in quanto non è prevista alcuna piazza di giro «e l’attuale strada a fondo cieco già mostrerebbe evidenti cedimenti strutturali». Infine gli oppositori temono che le costruzioni «vadano ad aumentare l’offerta di abitazioni sfitte nel Mendrisiotto».

La chiara preoccupazione degli abitanti della zona, è anche dettata dalla situazione di degrado ambientale che si è già venuta a creare proprio a confine dei terreni oggetto del nuovo progetto. E ricordano il grande cantiere oggi dismesso, «rimasto in sospeso da tempo, causato da una speculazione immobiliare similare mai portata a termine. Come mai non si può intervenire risanando il territorio? Una situazione assurda che si auspica non venga ripetuta a tutela del paesaggio» conclude la nota degli abitanti di via Lischee.

