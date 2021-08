Lunedì 30 agosto riapriranno le scuole in Ticino, una data che solitamente coincide con l’aumento del traffico sulle nostre strade. E solo due giorni dopo, il 1. settembre, verrà aperto un cantiere sulla strada cantonale che attraversa Capolago. Un cantiere peraltro molto lungo visto che i lavori sono previsti sull’arco di circa un anno (200 giorni lavorativi). Non c’è pace quindi per gli automobilisti che giornalmente compiono il percorso Mendrisiotto-Luganese e viceversa. Non va negato infatti che molti pendolari imboccano la strada cantonale per evitare gli imbottigliamenti sull’autostrada. Di sicuro, quindi, «sono da prevedere rallentamenti e tempi di attesa in colonna». Lo afferma a chiare lettere la stessa Città di Mendrisio visto «che si tratta di una strada cantonale molto trafficata». Ovviamente la viabilità sarà sempre garantita e «per alcune fasi si prevede il mantenimento delle due corsie». Per fortuna sono previsti anche lavori durante la notte, con il traffico gestito da semafori o da personale ausiliario.

Per cercare di limitare i disagi la Città invita a servirsi del treno lasciando il proprio veicolo nei posteggi P+R (Park&Rail) dell’autosilo comunale della SUPSI, situato dirimpetto alla stazione ferroviaria e collegato con i sottopassi pedonali FFS, con accesso veicolare da via al Gas. La struttura dispone di 165 posteggi coperti, 32 dei quali dotati di colonnine per la ricarica elettrica. Di regola, l’abbonamento P+R può essere richiesto da tutti i detentori di un abbonamento valido per il trasporto pubblico e costa 120 franchi al mese. Ma, data l’occasione, la Città offre un mese di parcheggio gratuito durante il periodo che va da settembre a dicembre. Basta inoltrare una richiesta tramite l’apposito formulario «Richiesta per un parcheggio a Mendrisio presso l’autosilo SUPSI di Via al Gas» disponibile sul sito mendrisio.ch oppure presentarsi allo sportello della Polizia Città di Mendrisio in via Franco Zorzi con la copia della licenza di circolazione del veicolo e il titolo di trasporto valevole per il treno.