«Fino a poco tempo fa fare il municipale a Lugano era quasi più prestigioso che essere consigliere di Stato. A Lugano, l’altra sera, hanno dato un pessimo esempio. In quell’occasione ho fatto l’intervento iniziale, invitando alla responsabilità. Purtroppo di lì a poco abbiamo assistito a gente che scappava, giovani che sbattevano la porta e non dimostravano pazienza». Con queste parole il presidente PPD Fiorenzo Dadò ha aperto il suo intervento in occasione della serata di presentazione delle liste per il Municipio e del Consiglio comunale a Chiasso, che si è tenuta nella cittadina di confine, al ristorante Carlino. «Fare politica a Chiasso – ha proseguito Dadò – non è facile. Il PPD è in minoranza e tenere il seggio ora è fondamentale. Se dovessimo perdere a Chiasso e anche a Lugano, mi chiedo chi avrà ancora voglia di lottare».