Antoine Casabianca rammenta diversi casi un po’ speciali. Come quello di un uomo che voleva scrivere una lettera di ringraziamento per le cure ricevute all’OBV. Oppure di quella donna che si era rivolta a lui per preparare un esposto alla Procura di Palermo contro sua sorella. Oppure ancora di quell’anziano che voleva scrivere la sua autobiografia. «Quando posso cerco di sistemare io le cose ma talvolta è veramente impossibile, per cui l’unica soluzione è indirizzare gli utenti ad altre persone o servizi.

Ma di che cosa stiamo parlando? Ebbene nel centro culturale La Filanda a Mendrisio da qualche tempo è a disposizione uno scrivano pubblico per tutti coloro che avessero bisogno di redigere un testo e non ne hanno le capacità. Se un tempo gli scrivani pubblici erano dei notabili con un ruolo...