Diverse persone oggi in piazza del Ponte a Mendrisio hanno approfittato dell’occasione per disfarsi degli alberelli di Natale ormai spogli e contemporaneamente fare una buona azione per la fauna ittica del Ceresio, possibilità data dal Comune di Mendrisio.

Chi ha consegnato i propri abeti ha evitato che finissero fra gli scarti verdi. Solerti mani li hanno raccolti per essere in un secondo tempo sistemati sul fondo del lago in modo da fungere da rifugio per le uova dei pesci persici e da riparo dai predatori lacustri.