In versione «light», ma anche Chiasso quest’anno avrà il suo Nebiopoli. Un carnevale con un programma adattato alle esigenze imposte dalla situazione sanitaria, ma che offrirà – in piena sicurezza - vari momenti di aggregazione. Gli eventi si svolgeranno all’aperto in Piazza Bernasconi, mentre la grande novità dell’edizione 2022 è la collaborazione con gli esercenti di Chiasso che parteciperanno anche con le tradizionali “tendine”. In accordo con il Municipio di Chiasso, il Comitato Direttivo del Carnevale Nebiopoli ha allestito un ricco programma che si snoderà fra il 25 e il 27 febbraio 2022, e che caratterizzerà questa 62. edizione (in caso di cattivo tempo, il programma è rinviato al weekend del 4-6 marzo 2022).

«Vogliamo restare innovatori a livello cantonale, lanciando un messaggio chiaro e positivo, come sempre condito dallo spirito goliardico che caratterizza il Carnevale Nebiopoli: SERVE CHIASSO - ha dichiarato il Comitato direttivo -. Non ci siamo fermati nemmeno durante la pandemia, proponendo iniziative che hanno strappato il sorriso in tutto il cantone. Il nostro ruolo come secondo carnevale della Svizzera Italiana e soprattutto quale principale organizzatore di eventi del Sottoceneri è quello di lanciare al popolo ticinese un messaggio di speranza, e desideriamo farlo comunque organizzando qualcosa di proporzionato».

Anche il Municipio di Chiasso si rallegra. «Ogni proposta e infine ogni decisione - è il commento del sindaco Bruno Arrigoni - è stata condivisa con spirito costruttivo. Con piacere l’Esecutivo ha voluto dar fiducia agli organizzatori, garantendo come sempre il supporto logistico necessario. Malgrado le difficoltà dovute alla pandemia, Chiasso avrà quest’anno il suo carnevale».

Venerdì 25 febbraio 2022

o Nella mattinata il Primo Ministro Nebiopoli e il suo entourage saranno in visita presso gli Asili

o Nel pomeriggio visita presso le Scuole elementari, dove è previsto un corteo nei posteggi dell’istituto scolastico. Si deciderà nelle prossime ore se portare comunque questo corteo su un percorso ridotto su Corso San Gottardo.

o Dalle ore 17.00 inizierà l’animazione in Piazza Bernasconi dove sarà allestita una scalinata per fare suonare le guggen, animazione con DJ, bar e griglie in funzione. Un vero villaggio di carnevale in modalità open air. La serata si protrarrà fino alle ore 01.00

o Dalle ore 17.00 aperitivo in piazza e successiva consegna delle chiavi della città dal Sindaco Bruno Arrigoni al Primo Ministro Silvano Pini: durante questo momento sarà “riproposta” la storica corsa dei camerieri che non si teneva dal 1984. Proprio la collaborazione con i bar rappresenta la principale novità di questa edizione: in piazza dunque tutti insieme gli esercenti si proporranno promuovendo il loro locale in questa simpatica sfida, evento storico in passato per il Nebiopoli che dunque rivivrà dal 2022

o La festa continua presso 15 esercizi pubblici della città. Il loro numero è in evoluzione a seguito dell’annuncio delle disposizioni federali. I ristoranti proporranno quindi un classico programma per cenare, e i bar diventeranno tendina di carnevale.

Sabato 26 febbraio 2022

o La giornata prenderà il via alle ore 11.00 con l’aperitivo in Piazza Bernasconi e la distribuzione gratuita del risotto urano; il programma del pomeriggio è in allestimento, sarà principalmente dedicato alle famiglie e ai bambini.

o Il cuore del Carnevale 2022 si svolgerà dal pomeriggio e soprattutto all’orario dell’aperitivo, con animazione in piazza, Guggen show, e piazza in festa fino alle ore 01.00.

o I bar saranno pronti ad accogliere nel pomeriggio le famiglie (c’è chi si sta organizzando per delle merende da proporre ai bimbi) e durante la serata a trasformarsi in tendina di carnevale. I ristoratori saranno pronti ad accogliere tutte le persone che giungeranno in centro a Chiasso e che vorranno rifocillarsi (con una pizza oppure con un bel piatto proposto appositamente per il carnevale). La serata continua in piazza e nei bar fino alle ore 01.00.

Domenica 27 febbraio 2022

Apertura della piazza alle ore 11.00, distribuzione dei maccheroni gratuita alla popolazione. Il programma in piazza si chiuderà nel pomeriggio, ma diversi bar saranno comunque pronti ad accogliere le famiglie che verranno a Chiasso

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata