Terme a Seseglio? Se ne parla da anni. E l’ipotesi non è sempre piaciuta a tutti. Tanto che a fine 2013 la popolazione di Chiasso aveva bocciato la pianificazione che avrebbe permesso la realizzazione del progetto, dopo un tentativo riuscito di referendum.

Ma questa è musica del passato: il Comune è infatti pronto a voltare pagina e dare un’altra possibilità all’idea di un centro sportivo multifunzionale accanto ai campi da tennis di Seseglio (nella Zona attrezzature sportive private esistente). Per farlo ha riadattato - o come si dice nello stesso incarto, «ricalibrato» - la pianificazione bocciata sette anni fa. La documentazione che tratteggia i futuri contenuti del comparto è in pubblicazione da pochi giorni.

L’abbiamo analizzata per capire cosa potrebbe sorgere nell’area e cosa cambia...