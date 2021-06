Il lido comunale di Riva San Vitale, ora ancor più di prima, vuole essere quel luogo dove poter trascorrere qualche ora spensierata e in compagnia. E vuole avere questa funzione per chiunque ne senta il desiderio: turisti, giovani della regione, anziani del paese, famiglie o anche solo lavoratori in pausa pranzo. «Durante la pandemia con le nostre iniziative siamo stati vicini alla popolazione costretta a stare in casa o in generale a uscire poco. Ora vogliamo essere vicini alla popolazione creando le occasioni per uscire», con queste parole la segretaria supplente Claudia Bortolotti e il capodicastero Cultura, turismo e tempo libero Noris Guarisco hanno lanciato ufficialmente la stagione del lido rivense, che aprirà i battenti sabato 12 giugno.