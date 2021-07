Non solo una biblioteca ma un’oasi per l’architettura

Palazzo Turconi fu ideato in origine come ospizio per i poveri grazie alle disposizioni testamentarie lasciate per iscritto a Parigi nel 1803 dal conte Alfonso Maria Turconi. Fu però costruito solo verso la metà dell’800 su un progetto dell’architetto neocalssico Luigi Fontana, originario di Muggio. Inaugurato nel 1860 per un secolo svolse la funzione di ospedale cantonale per il Mendrisiotto. Ma la realizzazione di una biblioteca all’interno di un edificio di grande valore storico e culturale rispetta la memoria del monumento? Secondo gli esperti, l’edificio «ha dimostrato una grande capacità di trasformazione, in primo luogo come spazio didattico per gli atelier di progettazione, e poi come luogo di studio e di ricerca dove il libro diventa il protagonista privilegiato. Nel caso di Palazzo Turconi, il principio organizzativo è semplice. Si raggruppano i volumi (libri) al centro degli spazi, al riparo dai raggi diretti del sole, e li si porta alla finestra per aprirli e consultarli intorno alla corte centrale che diviene così la sala di lettura su cui sono rivolti tutti gli sguardi. Dal proprio posto a sedere individuale si appartiene così alla comunità dei fruitori di questo luogo».